Polyamorie: Helene is dolgelukkig met haar twee Jannen

Helene heeft geen kinderen. De beide Jannen hebben er elk twee. Toevalligerwijs ook nog in dezelfde leeftijd: nu 19 en 21 jaar. Jan Tromp: ,,Ze hebben er geen enkel probleem mee, nooit gehad ook. Ze vertellen er ook gewoon op school over. We zijn er vanaf het begin heel open over geweest.'' Ook uit de omgeving krijgen ze geen vervelende reacties. Helene: ,,Dan zeggen ze dat er op de Veluwe niets kan, maar dat is een vooroordeel. De mensen hier laten elkaar in hun waarde, gunnen ons dit. Laatst zei een buurvrouw nog tegen me: 'Geniet er maar van meid'.''



Helene zegt dat ze nog nooit zo gelukkig is geweest: ,,We verzetten samen bergen werk. Er is altijd iemand om te helpen, te koken of mee te vrijen. En als Jan en ik ruzie hebben, is de andere Jan er om de zaak weer in het juiste perspectief te zetten." Een wens heeft ze nog wel. ,,Ik zou het geweldig vinden om de mannen samen boven in ons bed bezig te zien. Maar goed, een mens moet altijd wat te dromen hebben.''