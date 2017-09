Politietop én ministerie faalden in geldsmijtrel

De politietop heeft jarenlang 'onvoldoende krachtig' opgetreden tegen overschrijdingen van het budget van de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. Die waren er al sinds 2012. De minister wist dat pas in april 2016. Maar er waren al wel waarschuwingen van toezichthouders over het financieel beheer van de gehele politieorganisatie. Verbeteringen hadden geen prioriteit.

Volgens de commissie is er onzorgvuldig met publiek geld omgesprongen. De politie stond weliswaar onder grote tijdsdruk door de reorganisatie, erkent de commissie, maar dat is geen rechtvaardiging voor de verkwisting.

Geen be ï nvloeding

Toch werd niet ingegrepen door Bouman. De politiebaas wist dat de cor eigenlijk op politiebureaus zou moeten vergaderen, maar Bouman ging zelf ‘een keer of zes’ mee naar restaurant BoatHouse in Almere, waar Giltay kind aan huis was. ,,Mijn relatie met de COR is een bijzondere”, heeft Bouman hierover verklaard, zo staat in vertrouwelijke documenten. ,,Ik kan niet zeggen dat ik het niet wil hebben.”