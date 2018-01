Politiemol ontkent aantijgingen en wil nieuw leven in Oekraïne

In een woning in Den Bosch vond de politie in februari 2017 een bedrag van 187.000 euro en vijf A4-tjes met vertrouwelijke politie-informatie. Het was de start van het onderzoek naar ‘de rotste appel sinds tijden’ bij de politie. Volgens justitie was de informatie afkomstig van de politiemol Mark M..



In mei ontkende Mark M. al dat hij cruciale informatie had doorgespeeld. Wel erkent hij dat hij graag in dossiers van criminelen snuffelt, maar dat doet hij naar eigen zeggen vooral uit persoonlijke interesse.



Ondertussen begint de zaak, die als grote schandaal aan het licht kwam tweeënhalf jaar geleden, steeds meer aan kracht te verliezen. Zo werd aanvankelijk gezegd dat de mol 800.000 euro had verdiend met het doorspelen van informatie, maar voor 90 procent van dat bedrag kan Mark M. een goede verantwoording voorleggen. In de rechtszaak ontkent M. alle aantijgingen.