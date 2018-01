Politiemol Mark M. ziet bewijs afnemen

Hoe vier je kerst en oud en nieuw in Oekraïne? ,,Alcoholvergiftiging. Lam, lam, lam. Twee dagen kerst: alcoholvergiftiging. Nieuwjaar: alcoholvergiftiging. Werken.'' Op de Facebookpagina van zijn vrouw geeft ‘politiemol’ Mark M. (31) een inkijkje in hun nieuwe leven in Kiev. Sinds juli vorig jaar is M. er directeur van een bedrijf dat versleutelde telefoons verkoopt. En ‘s avonds wordt er regelmatig gedronken, zoals afgelopen week in de hippe nachtclub Moon.

Opgewekt

Mark M. maakt kortom een weinig bezorgde indruk, ook als deze krant hem kort aan de lijn krijgt. Hoewel hij vragen meteen doorverwijst naar zijn advocaat Jan Hein Kuijpers, klinkt M. rustig, beleefd en opgewekt. Eén vraag wil hij wel beantwoorden. Is hij aanwezig bij het proces? ,,Ja, ja, ik ben er gewoon. Dus tot maandag dan hè?”

Je zou bijna vergeten dat Mark M. een loodzwaar proces boven het hoofd hangt. Vandaag hervat de rechtbank in Den Bosch de inhoudelijke behandeling tegen de ‘politiemol’, die door de voormalig korpschef de ‘rotste appel sinds tijden’ werd genoemd. De voormalige journalist M. uit Weert, die in 2009 een politieopleiding startte, zou schatrijk zijn geworden met de verkoop van vertrouwelijke politiegegevens.

Volgens het OM verkocht Mark M. jarenlang informatie uit politiesystemen als BlueView door aan 49 criminelen. Hij zou 28.521 zoekopdrachten hebben gedaan in dossiers van 48 lopende onderzoeken. Ze zouden een abonnement hebben afgesloten, waarvoor ze de eerste keer 5.000 euro en vervolgens 1.000 euro per maand aftikten. M. kwam in beeld toen bij een inval in een garagebedrijf geheime politiedocumenten werden aangetroffen, de digitale vingerafdrukken in de politiesystemen leidden naar Mark M.

Lekken

Door het lekken van politie-informatie zijn verschillende onderzoeken in de soep gelopen, meent het OM. Eindhovenaar Tommy van der S., verdacht van het leiden van een drugsbende, zou zo hebben kunnen vluchten. Hij werd, bij verstek, veroordeeld tot negen jaar cel. Ook Miloud B. uit Bergen op Zoom, verdacht van drugshandel en moord, kon mogelijk bewijs verduisteren omdat hij getipt was.

Met zijn criminele abonnementen zou M. in totaal meer dan 800.000 euro hebben verdiend, zo stelde het OM in 2016. Maar dat bedrag is inmiddels flink naar beneden bijgesteld. Het OM verdenkt de politiemol nu van het storten van ’slechts’ 79.381 euro aan contant geld op zijn bedrijfsrekening. Daarmee kocht hij ondermeer een tweedehands Porsche Cayenne à 12.500 euro om in rond te rijden. Het was dergelijk patsergedrag – M. vloog vrijwel wekelijks naar Oekraïne, liep in een bontjas en maakte verre vakantiereizen – waardoor de politiemol begon op te vallen.

Zelf claimt Mark M. dat hij uit interesse in de politiesystemen keek. Via een wachtwoord dat hij kreeg tijdens zijn politiestage bij de recherche kon hij jarenlang grasduinen in vertrouwelijke gegevens. ,,Er is geen enkel bewijs in het dossier dat M. informatie heeft verkocht”, zegt zijn advocaat Jan Hein Kuijpers. ,,Tijdens de huiszoeking zijn er documenten gevonden waaruit blijkt dat hij dat geld heeft geleend. Justitie gelooft daar niet in, maar er staat niets tegenover.”

Infiltratie

Het beste bewijs dat M. geen geld aannam, is volgens Kuijpers een infiltratieactie van de politie. Twee undercoveragenten probeerden in september 2015 met hem aan te pappen tijdens een vakantie op Curaçao. Toen ze hem zo ver kregen informatie op te zoeken in het politiesysteem, weigerde M. geld aan te nemen.

Is er minder met M. aan de hand dan vermoed, of heeft hij als agent in opleiding zijn sporen zorgvuldig uitgewist? Deze week moet blijken wat het 2,5 jaar durende onderzoek van de rijksrecherche heeft opgeleverd. Het OM trekt in de zaak tegen M. – er staan ook enkele medeverdachten terecht – dinsdag 4 uur uit voor het requisitoir.