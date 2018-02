Politiemol krijgt 5 jaar cel, moet zo snel mogelijk worden opgepakt

Aspirant-rechercheur Mark M. - beter bekend als de politiemol - moet vijf jaar de cel in. De rechtbank noemt het 'smakeloos' dat M. jarenlang in politiesystemen neusde en informatie daaruit met criminelen deelde. Het OM eiste een maand geleden ook vijf jaar met onmiddellijke opsluiting.

Mark. M. wordt veroordeeld voor het lekken uit politiesystemen, omkoping, witwassen en computervredebreuk op grote schaal. Er is onvoldoende bewijs dat hij geld heeft aangenomen voor het delen van de informatie. Maar zeker is dat hij het deed voor 'beloften'. Dat bleek toen hij een undercoveragent hielp, 'als investering in een toekomstige relatie'. Samen met Mark S. uit Veldhoven waste M. 70.000 euro wit.

Mark M. was zelf niet bij de zaak aanwezig. Hij moet zo snel mogelijk worden opgepakt en worden vastgezet. Daarnaast bepaalde de rechtbank maandagmiddag dat M. tien jaar lang geen publieke functie mag hebben.

Meer veroordelingen

Van de medeverdachten was alleen Mark S. in de rechtbank in Den Bosch. Bij hem werden veel printjes gevonden van geheime documenten. Ook hij wordt schuldig geacht. Datzelfde geldt voor Berry S.. Zijn vingerafdrukken werden gevonden op een van de gelekte documenten.

Tom van H., die klant zou zijn bij M., is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Klant Jeffrey van der A. uit Geldrop is wel schuldig, zo bepaalde de rechter.

Twee jaar

De zaak liep ruim twee jaar. In september 2015 ging M. in de boeien nadat eerder bij een Oirschotse criminele garagist 4500 geheime documenten waren gevonden. Die hadden een digitale handtekening van M. Volgens de politie was hij al jarenlang aan het graven naar geheimen en verkocht die in abonnementsvorm: elke maand kregen criminelen een update. Daar zou hij ruim acht ton mee hebben verdiend. Een kwart miljoen lag bij een hennepboef uit Veldhoven, Mark S. Die zou als ‘makelaar’ de info hebben doorverkocht.

Officieren van justitie Willem Bos en Gerard Sta waren des duivels. ,,Hij heeft jarenlang schaamteloos karrenvrachten politiegeheimen verkwanseld. De gevolgen zijn niet te overzien. Hij gooide de waardigheid van de politie te grabbel en besodemieterde zijn collega’s. Een diender moet eerlijk en betrouwbaar zijn. Dat is de belangrijkste kernwaarde van de politie en het kost tienduizenden agenten geen enkele moeite.” Ze maken zich vooral zorgen omdat het gros van de info nooit is teruggevonden.

Hobby

De mol zelf ziet weinig fouts in zijn handelen. Hij keek als hobby, en deed collega’s een pleziertje omdat hij handiger was dan zij. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers ziet nergens hard bewijs dat hij geld heeft gekregen, en hij lachte de 28.521 bevragingen in het systeem weg. ,,Dat is op zich al een dagtaak, laat staan dat hij ze ook aan de man moet brengen en zijn eigen werk doen.” Dat de mol onterecht codes kreeg om rond te neuzen is ‘niet zijn probleem maar dat van de politie’.

Officier Bos zag wel omkoping, en tachtig mille onverklaarbare inkomsten. En: lukraak zoeken kan niet in de systemen, het moet altijd gericht, met een naam en een geboortedatum. En tussen de spullen van de mol lagen dergelijke lijsten met potentiële klanten.

Mol-makelaar Mark S. had al een jaar te pakken voor hennep; tijdens de doorzoeking bij zijn arrestatie vond de politie allerhande kweekspul. Twee mannen uit Geldrop en een inwoner uit Veldhoven zouden klant zijn en hoorden 8 maanden en tweemaal een jaar eisen.

Volg live