Politieman trekt pistool om groep jongeren van zich af te houden

Grapper­haus snapt onvrede politie over beeldvor­ming: ‘De agenten wordt onrecht aangedaan’

23 juni Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) snapt dat er onder agenten onvrede is over het beeld dat van hen wordt neergezet. Dat zei hij vanavond na overleg met onder anderen de korpschef en vertegenwoordigers van de politievakbonden. ,,Er is terecht veel ongenoegen bij de politie. Politiemensen wordt onrecht aangedaan."