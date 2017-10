Politieman ontving liquidatiecriminelen aan balie Kempen Airport

De politie heeft Kempen Airport in Budel gisteren gebeld en geïnformeerd over de op handen zijnde kapingspoging van een helikopter door de Amsterdamse liquidatiecriminelen. Het verijdelen van de kaping zou woensdag zonder slag of stoot zijn gegaan. Dat zegt een van de beheerders van het vliegveld.

Rond tien uur arriveerden woensdag arrestatieteamleden in een wit busje bij het vliegveld. De beheerster stond zelf achter de balie en werd vervangen door een politieman. Die deed zich voor als vliegveldmedewerker. Het arrestatieteam parkeerde de bus uit het zicht en stelde zich op in de buurt van een loods. Daar vlakbij stond de gehuurde helikopter bij het pompstation. Het toestel was een Robinson R66. Een helikopter met plek voor de piloot, drie passagiers en laadruimte. De machine is aan de buitenzijde zelfs nog relatief eenvoudig uit te rusten met een mand die een lading van zo'n tachtig kilo en 1,90 meter kan dragen.

Daarmee hadden ze de piloot onder bedreiging naar de gevangenis in Roermond willen laten vliegen. Daar zit Benaouf A. een straf van twaalf jaar uit voor betrokkenheid bij de liquidatie van een Amsterdams-Marokkaanse crimineel in 2012. A. wordt gezien als een van de kopstukken van de zogenoemde Mocro Maffia. Amsterdamse criminelen van Marokkaanse komaf die niet terugdeinzen voor zwaar geweld en liquidaties.

Parkeerplaats

Woensdag rond half twee 's middags verschenen de Amsterdamse criminelen bij Kempen Airport aan de balie. Met hoeveel ze waren, weet de vliegveldbeheerder niet. Ze heeft ook geen idee wat zich op de parkeerplaats aan de Luchthavenweg afspeelde. Stonden daar ook de BMW en Audi die later in respectievelijk Maarheeze en Roosteren werden gestuit? ,,We hadden geen zicht op de situatie." De vrouw vertelt dat zij en haar broer - medebeheerder- zich elders in het kantoorgebouw bevonden. Het vliegveldrestaurant zat 'bomvol'. Niemand zou iets van de actie hebben gemerkt. Die werd uitgevoerd aan de andere zijde van het kantoorgebouw. Om 13.50 uur was de situatie onder controle en vertrok de gehuurde heli weer. Van welk bedrijf hij is en waar hij vandaag kwam, wilde de vliegveldeigenaar niet zeggen. Ze heeft geen idee hoeveel personen zijn aangehouden.

Onduidelijk