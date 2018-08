Politiek ziet geen heil in Turkse scholen in Nederland

Politieke lading

Het ministerie van Sociale Zaken ziet geen problemen, tenzij de lessen een politieke lading krijgen. ,,Het staat landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij hun landgenoten, of hun kinderen of kleinkinderen, in het buitenland. Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit. Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden", is de reactie tegenover de NOS.