Politiek in grote steden roert zich over WK-voetbal op grote schermen

Politieke partijen in Rotterdam en Amsterdam en Den Haag hebben hun bedenkingen bij het tonen van het WK-voetbal in Qatar op grote schermen. Zo wil GroenLinks in Rotterdam dit verbieden vanwege de mensenrechtensituatie in het land, die volgens de partij ‘moreel en ethisch verwerpelijk is’. D66 in Amsterdam pleit ervoor alleen publieke vertoningen te organiseren als er ook aandacht is voor ‘de schaduwzijde’ rondom het WK.

Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International zijn er minstens 6500 arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van de verschillende stadions die tijdens het WK gebruikt worden. Daarnaast wordt tijdens het evenement in de golfstaat onnodig veel energie verspild. De stadions in het warme land worden tijdens de wedstrijden gekoeld met airconditioning.

In Parijs en andere steden in Frankrijk is het uitzenden van de wedstrijden al aan banden gelegd. GroenLinks heeft in een brief aan het stadsbestuur gevraagd of Rotterdam een soortgelijke maatregel overweegt.

D66 in de hoofdstad wil dat er bij elke wedstrijd die op een groot scherm is te zien actief aandacht wordt besteed aan de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dit kan volgens de partij door voor aanvang, tijdens de rust en na afloop een informatiescherm te tonen dat wijst op de mensenrechten die zouden zijn geschonden voor de realisatie van dit WK.

Het is overigens nog niet duidelijk of er in Rotterdam en Amsterdam plannen zijn voor de vertoning van wedstrijden op grote schermen.

Ook in Den Haag bestaan er twijfels. ChristenUnie-SGP en GroenLinks willen niet dat er schermen komen. ,,Ik ben een groot voetbalfan”, zegt Simon Fritschij van CU-SGP, ,,Maar voor dit wereldkampioenschap moeten we geen slingers ophangen.” Ook behoort het stadsbestuur zulke initiatieven niet te faciliteren, menen de partijen. ,,Particulieren maken natuurlijk zelf hun afweging, maar als gemeente moet je er niet aan willen meedoen’’, zegt Hera Butt van GroenLinks. ,,Daar roepen we toe op.’’

Ondernemers

In Utrecht gaat de gemeente geen grote schermen plaatsen, maar ondernemers mogen dat wel. D66 Utrecht is alleen voorstander als er in de buurt van deze schermen ‘duidelijk en zichtbaar uitingen’ komen die ingaan op de mensenrechtensituatie in Qatar. ‘Dat is voor D66 een harde eis’, zegt raadslid Ralph Peters.

In Eindhoven zijn nog geen aanvragen binnengekomen voor het plaatsen van grote schermen. Gebeurt dat wel, dat wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van het bestaande ‘schermenbeleid’ in de Brabantse stad. Ook zijn er volgens de gemeente nog geen raadsvragen gesteld over het plaatsen van schermen.

Het WK-voetbal begint op zondag 20 november. Nederland begint een dag later om 17.00 uur met een wedstrijd tegen Senegal.