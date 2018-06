Politiebonden willen ook privécamera's in register

Nederlanders kiezen steeds vaker voor camerabewaking van huis en haard: webwinkel Bol.com ziet dit jaar een verdubbeling van de verkoopcijfers, online shop CoolBlue merkt dat mensen steeds geavanceerdere en kostbare sets kopen ‘met twee of meer camera’s’. In totaal telt Nederland naar schatting anderhalf miljoen bedrijfs- en privécamera’s.



Bij het politieproject Camera in Beeld verdubbelde het aantal geregistreerde camera’s rap, van 100.000 in oktober 2016 naar bijna 200.000 nu, slechts twintig maanden later. Particulieren en bedrijven kunnen hun camera’s vrijwillig aanmelden bij de politie. Na een inbraak, beroving of overval in de buurt kunnen agenten en rechercheurs snel de beelden opvragen.



,,Die beelden spelen steeds vaker een belangrijke rol bij de opsporing'', zegt een woordvoerster van de Nationale Politie. Gemiddeld maar liefst honderd keer per dag checkt de politie kenmerken –zoals gezichtspunt en locatie- van specifieke camera’s uit het register.