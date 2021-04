Politiebonden moedeloos na Koningsdag en uitblijven betere cao: ‘Misschien werk maar neerleggen’

In onder meer Amsterdam en Breda kwam de Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas om mensenmenigtes die Koningsdag vierden uit elkaar te halen. Ook elders in het land ontruimde de politie te volle parken. ,,Politiemensen moesten echt vol aan de bak”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond tegen deze site. Er was veel agressie onder feestvierders door drank- en drugsgebruik, stelt Struijs. ,,Dit was egoïstisch en onverantwoordelijk gedrag ten tijde van een gezondheidscrisis.”

In de grote steden was de discipline ‘op tal van momenten ver te zoeken’, zegt ook voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. ,,Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega’s in de frontlinie gestaan”, zegt Van de Kamp tegen Goedemorgen Nederland. ,,Die hebben het hard te verduren gehad.”



,,Wat voor een ieder een mooie feestdag had moeten zijn, is voor een groot aantal dienders weer een dag geworden zoals er de laatste maanden veel zijn geweest”, verzucht Xander Simonis van politiebond ANPV. Agenten hebben het volgens hem ‘ernstig te verduren gehad’. ,,Een grote groep verzet zich meer en meer tegen de regels en ik vrees dat dit met deze versoepelingen niet ineens zal veranderen.”

Werk neerleggen

Het stoort agenten dat zij door Haagse politici dikwijls bewierookt worden voor het goede werk, maar dat zij die waardering niet terugzien in de cao-onderhandelingen, zegt Maarten Brink, voorzitter van politiebond ACP Zeeland-West-Brabant en projectleider van de landelijke cao-acties. ,,Het kabinet heeft telkens de mond vol van waardering voor de politiemensen, maar tegelijkertijd geven zij tijdens de onderhandelingen voor betere arbeidsvoorwaarden niet thuis.”

In februari trokken de bonden zich terug uit het cao-overleg en kondigden ze diverse acties aan. Sommige agenten dreigen het werk op grote evenementen neer te leggen, zegt Brink. ,,Als Den Haag het nodig vindt om zo met ons om te gaan, misschien moeten we het werk dan maar neerleggen. We horen dat de laatste tijd vaak van collega's, als een soort signaal aan de minister dat het gebrek aan erkenning van het politiewerk uitblijft. We zien nu een hoop geweld tegen agenten ontstaan, die de uitvoerders zijn van de regels. Dat geeft onrust binnen de collega’s, daar wordt veel over gesproken.”

Politiemensen zijn het volgens ACP moe om ‘voor de kar gespannen te worden van het politieke bestuur’. ,,Na vier maanden zeuren worden slechts vierduizend ME’ers gevaccineerd. Het zijn allemaal mooie praatjes van dit kabinet. Er wordt misbruik gemaakt van onze loyaliteit, of dat nou in de zorg of de handhaving is”, stelt Van de Kamp.

Agenten gewond

Tijdens de ontruiming van diverse parken raakten meerdere agenten gisteren gewond. ,,Dat lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar we kijken het altijd een langere periode aan”, zegt Gerrit van de Kamp. ,,Als je een fles tegen je hoofd krijgt kan het toch nog fout uitpakken, dus dat willen we langer bekijken om zeker te weten dat het goed gaat.”

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, heeft Koningsdag met gemengde gevoelens beleefd: ‘We kijken terug op een dag waarop ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen’, meldt ze in een schriftelijke verklaring. ‘Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel.’

Geen boetes

De politie schrijft uit protest al enkele maanden geen boetes meer uit voor kleine vergrijpen. Dat kost de staat al miljoenen euro’s. Politiebond ACP sluit niet uit dat dit jaar de grens van 100 miljoen euro aan gemiste inkomsten zal worden bereikt.

Volgens de bonden is de werkdruk als gevolg van de coronacrisis alleen maar toegenomen. ‘Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en meegaandheid gevraagd om de roosters rond te krijgen voor alle corona-inzet’, viel te lezen in een brief aan het kabinet.

Viroloog en OMT-lid Koopmans bezorgd over volle parken Ook virologen en mensen uit de zorg reageerden bezorgd op de drukte in steden tijdens Koningsdag. OMT-lid Marion Koopmans zei bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 dat de grote bijeenkomsten ‘zorgelijk‘ zijn met het oog op het coronavirus. ,,Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten”, aldus Koopmans. ,,Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.” Volgens de viroloog maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. ,,Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus. Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG in Amsterdam, zei het begrijpelijk te vinden dat mensen naar buiten wilden gaan wegens het mooie weer. Maar zorgen maakte hij zich ook. Bij een foto met veel mensen in het park schreef hij op Twitter: ,,Dit is het Oosterpark, 100 meter tegenover het OLVG Oost met op dit moment volle ic’s. Blijf de regels goed naleven. Ook jonge mensen kunnen echt ziek worden van Covid.” Tegen De Telegraaf sprak viroloog Bert Niesters van het UMCG van ‘geen fijn beeld. Men neemt allerlei maatregelen om de zorg te ontlasten en doet dan dit. Dit werkt natuurlijk niet, en ik hoop niet op een toename van het aantal besmettingen. Maar ik ben daar wel een beetje bang voor, als je de beelden ziet’.