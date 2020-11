Politiebonden en hoofdcommissaris woedend over ‘opruiende’ teksten jongerenafdeling BIJ1

UpdateDe Nederlandse politievakbond ACP gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets te doen is tegen de 'opruiende' teksten van Radicaal, een jongerenorganisatie die verbonden is aan de politieke partij BIJ1. De jongerenafdeling heeft zich op social media negatief uitgelaten over het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen. Ook hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie is woedend.

,,Dit is buiten iedere proportie", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. ,,We gaan daarom kijken wat we ermee kunnen. Het leeft enorm onder agenten op social media. Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt."

Ook de Nederlandse Politiebond is niet te spreken over de teksten. ,,Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen", schrijft afdelingsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond Koen Simmers op Twitter.

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de politie Amsterdam heeft het over een ,,grove belediging’’, die ,,volledig misplaatst is’’. De manier waarop politiemensen worden weggezet vindt hij ,,onterecht’’ en ,,kwetsend’’. ,,Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt. Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren. Ik vertrouw er volledig op dat mijn mensen ondanks de beledigende teksten professioneel blijven en het werk er niet door laten beïnvloeden”, aldus Paauw.

Lees door onder de tweet.

null Laat ik me maar niet verlagen tot het niveau van deze jongerenafdeling, verbonden aan @PolitiekBIJ1. Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen. #politie #veiligheid pic.twitter.com/9ulRSdpqnp Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Radicaal deelt op social media onder meer teksten als: ,,Politiemensen krijgen €300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!"

De jongerenorganisatie heeft nog niet gereageerd op de ophef over de teksten.

Lees door onder de tweet.

null Onderaan staat een gele banner met zwarte text: "Nu met 300€ netto bonus! (Ook als iemand door jouw toedoen overleed)"Helemaal onderaan staat: "alles wat je in je hebt, maak er politiewerk van" en de link " https://t.co/QEHDxb5p8L". Textis wit, maar "politie" is blauw. [4/4] Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

BIJ1 is een politieke beweging met Sylvana Simons als boegbeeld, die ijvert voor gelijkwaardigheid voor ,,iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse”. De partij heeft één zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, die door Simons wordt bezet.

Niet de eerste keer

De jongerenafdeling van de partij veroorzaakte een week geleden ook al eens ophef, toen met een tweet tegen de dienstplicht, die vanaf dit jaar ook geldt voor meisjes vanaf 17 jaar. ,,Minister Bijleveld ronselt 17-jarige meisjes voor de moordmachine van defensie’’, luidde de tweet.

Advocaat Sébas Diekstra besloot daarop aangifte van belediging en laster tegen Radicaal te doen. Diekstra, die een verleden als beroepsmilitair heeft en nog actief is als reserveofficier, noemde de kwalificatie van de krijgsmacht ‘misselijkmakend’ en deed daarom aangifte. Hij hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld zullen volgen.

null Ook aan de vrijheid van meningsuiting zitten grenzen, die zijn wat mij betreft overschreden op het moment dat militairen, al dan niet indirect, moordenaars worden genoemd. https://t.co/YdXigCy2pr Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.