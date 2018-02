Politiebond: Nederland uitgegroeid tot 'narcostaat'

,,Nederland voldoet aan veel kenmerken van een narcostaat. Rechercheurs zien dat kleine criminelen zich ontwikkelen tot rijke ondernemers die zich vestigen in de horeca, huizenmarkt, middenstand, reisbureaus", staat in het rapport Noodkreet Recherche!, zo schrijft de NOS . ,,Slechts 1 op de 9 criminele groepen kan met de huidige mensen en middelen worden aangepakt."

Volgens de bijna vierhonderd ondervraagde rechercheurs in het rapport is het percentage slachtoffers dat aangifte doet gedaald tot nog geen 20 procent.

0900-nummer

NPB-voorzitter Jan Struijs zegt in De Telegraaf dat het 'allemaal heel zorgelijk' is. Volgens hem ontbreekt het onder meer aan contact met de burgers, 'doordat er te weinig agenten in de wijken zijn' en moet het 0900-informatienummer op de schop. ,,Er zijn honderden 'ophangers' per dag: mensen die te lang moeten wachten."