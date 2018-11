Politieagentes zijn na ongeval even de oppas van Lisa (4) en Thijs (2)

De agentes smeerden de boterhammen, haalden Lisa van school en namen voor even het huishouden over. De reden is minder vrolijk: moeder Miranda de Haas - Luesink (35) moest zich haasten om haar ouders te helpen na een ongeluk aan de Rozengaardseweg in Doetinchem.



De Haas - Luesink schrok zich rot toen de politie voor de deur stond. Ze vertelden haar dat haar moeder tijdens het oversteken op de fiets was aangereden door een automobilist. ,,Ik was enorm geschrokken. Ook omdat mijn hulpbehoevende vader 24 uur zorg nodig heeft en zijn vrouw thuis verwachtte. Ik moest dus snel naar hem toe, én naar m'n moeder. Ik wist even niet hoe ik het allemaal moest gaan regelen. M'n man was ook al aan het werk.’’



Haar dochter moest ze nog van school halen. Zoontje Thijs lag net op bed. En dan had ze ook nog twee oppaskindjes. Even ontstond er paniek. ,,Ik had het niet meer. ‘Hoe moet dit nu?’, dacht ik. Gelukkig waren de agenten superlief. ‘Ga jij maar helpen, wij regelen het hier wel', zeiden ze.’’