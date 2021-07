‘Politie zoekt opdrachtgever aanslag De Vries in hoek Taghi’

In deze prille fase van het politieonderzoek moet tunnelvisie worden voorkomen, dus loopt het Team Grootschalig Onderzoek ook andere mogelijkheden af. ,,Een kleine groep onderzoekt de mogelijkheid dat Willem Holleeder erachter zit, of dat andere nog onbekende personen de opdracht hebben gegeven. Maar de meeste rechercheurs werken inmiddels op de omgeving van Taghi. Tot nu toe wijst veel erop dat de aanslag uit die hoek komt.”

Dat zegt een goed ingevoerde bron bij de politie die op de hoogte is van de stand van het onderzoek. Zijn verhaal wordt bevestigd door twee andere politiebronnen. ,,Al kunnen we in dit stadium van het onderzoek nog niets met zekerheid zeggen, wijst alles tot dusverre op Taghi”, aldus één van hen.

De politie Amsterdam doet officieel geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek. ,,We lopen meerdere scenario's uit en zijn met man en macht bezig uit te zoeken wat de rol van de verdachten is", zegt politiewoordvoerder Sarah Tillart. ,,En wie er eventueel nog meer verantwoordelijk voor zijn.”

‘Sporen niet gewist’

Het onderzoeksteam heeft daarbij geluk dat verdachten Delano G., de vermoedelijke 21-jarige schutter, en de 35-jarige Pool Kamil E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd, mogelijk steken hebben laten vallen. Omdat zij misdaadverslaggever De Vries neerschoten buiten de studio van RTL Boulevard in hartje Amsterdam, regende het ooggetuigenmeldingen en kon het Real Time Intelligence Center van de politie via camerabeelden snel de vluchtauto achterhalen. Daardoor konden de daders al na een uur worden klemgereden en gearresteerd.

Zo kregen Delano G. en Kamil E. geen tijd om sporen uit te wissen. Een bron rond het onderzoek zegt dat de heren ook voorafgaand aan de aanslag niet erg zorgvuldig zijn geweest in het verdoezelen daarvan. ,,Niet alle sporen zijn uitgewist.” De verwachting is daarom dat de politie snel meer duidelijkheid krijgt uit welke hoek de opdracht komt om Peter R de Vries neer te schieten.

Wat bijdraagt aan de denkrichting dat de omgeving van Taghi erachter zit, is dat Delano G. een volle neef is van Taghi’s jeugdvriend Jaoud ‘Joey’ W., een voorname speler in het 26Koper-onderzoek. Dat bevestigen bronnen aan deze site na berichtgeving gisteren in De Telegraaf. Volgens justitie heeft Jaouad W. deel uitgemaakt van een zwaarbewapende bende die tot doel zou hebben gehad om liquidaties te plegen. De plaatsnamen Maurik en Tiel, waar de politie na de aanslag op De Vries huiszoekingen heeft gedaan, komen in het onderzoek 26Koper voor.

Dringend verzoek

Als het klopt dat de opdrachtgever in de hoek van Ridouan Taghi moet worden gezocht, is de moordaanslag niet zozeer gericht op de journalistiek, maar op de rechtsstaat. De Vries, die in het ziekenhuis nog steeds vecht voor zijn leven, ontplooide de laatste jaren steeds meer activiteiten buiten de journalistiek. Zo bood hij zich ook aan als adviseur van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.

In de omgeving van Nabil B., die belastend verklaart tegen Taghi en zijn vermeende handlangers, zijn al twee doden gevallen. Een week nadat het openbaar ministerie bekend had gemaakt dat de Utrechter kroongetuige was, op 29 maart 2018, werd de broer van B. doodgeschoten. Op 18 maart 2019 werd voor zijn huis in Amsterdam Buitenveldert Nabil B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum vermoord.

Na de moord op Wiersum trad Oscar Hammerstein op als advocaat van de kroongetuige. Daarna nam Peter Schouten die rol over, samen met advocaat Onno de Jong. De Vries, al jarenlang bevriend met Peter Schouten, bood zich in juni vorig jaar aan als adviseur van Nabil B. ,,De kroongetuige heeft mij persoonlijk gebeld en gevraagd”, verklaarde De Vries op een persconferentie. ,,Als er een dringend verzoek op mij wordt gedaan, kan ik niet weigeren omdat het ongemakkelijk voelt of gevaarlijk is. Dat is geen reden niet thuis te geven. Anders kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Ik wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de moordenaars van Reduan B. en Derk Wiersum. Anderen nemen hun plaats in.”

Advocaat Inez Weski liet eergisteren in een persbericht weten ‘geschokt’ te zijn door de aanslag op De Vries. Ze wees erop dat in de berichtenstroom naar aanleiding van de aanslag ‘zonder enige objectieve onderbouwing’ wordt gewezen naar haar cliënt Ridouan Taghi.

