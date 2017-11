Politie zoekt naar moordhamer na dood man in Winterswijk

Het slachtoffer kreeg op 29 oktober een klap op zijn hoofd van een bestuurder na een aanrijding. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. De dader is na de moord op de vlucht geslagen en naar Duitsland gereden via de Wooldseweg. Vermoedelijk heeft hij de hamer daar uit het raam gegooid, blijkt uit tips die bij de politie zijn binnengekomen.



Een verdachte, een 36-jarige Duitser, is eerder deze maand aangehouden bij een controle aan de grens van Oostenrijk en Duitsland. De man, met wortels in het voormalige Joegoslavië, zit nog vast in Duitsland. Nederland heeft een uitleveringsverzoek gedaan. Zodra de 36-jarige in ons land is, wordt hij verhoord.