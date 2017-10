Politie zoekt met warmtecamera's naar Utrechtse Anne Faber (25)

De politie is met man en macht op zoek naar de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht. Zij verdween vrijdagavond spoorloos , terwijl ze een fietstocht aan het maken was. Haar laatste selfie in de regen werd gemaakt op de hoek van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg in Baarn.

Dat concludeert de politie na onderzoek. Daarbij is zowel de tactische recherche als de forensische opsporing ingezet. Vlak voordat het zondag donker werd, is er nog een zoekactie gestart in het zoekgebied waar Anne Faber die selfie heeft gemaakt. Dat is haar laatst bekende locatie.

Warmtebeelden

,,We hebben het zoekgebied bepaald aan de hand van de plek waar de selfie is genomen en haar telefoongegevens. Dat is in Baarn. We hebben daar vanavond met zo'n dertig man gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat", licht een politiewoordvoerder toe."

Ook is er gezocht met een politiehelikopter die keek of Anne via warmtebeelden te vinden was. Er is gesproken met getuigen en bekenden van de vrouw en haar telefoongegevens worden bekeken. Bovendien loopt de politie de vele tips na die binnenkomen via de opsporingstiplijn.

In een persbericht zondagavond benadrukt de politie dat Anne is verdwenen op een avond met gevaarlijke weer. ,,Het was noodweer die avond; rond 18.40 uur begonnen de eerste buien en het heeft daarna ook geonweerd. Volgens het KNMI was het die avond zelfs gevaarlijk weer.”

Dat ze misschien een ongeluk heeft gehad door het noodweer, is één van de scenario's waar de politie serieus rekening mee houdt. ,,Het is natuurlijk opvallend dat ze in het noodweer is gaan fietsen. Wist ze mogelijk niet dat er noodweer aan kwam? Is ze daardoor overvallen?" Ondanks alles is er nog niets van Anne vernomen.

Fietstocht

Volledig scherm Anne Faber op de foto die haar vriend heeft verspreid. © Nathan Fidder Haar vriend Nathanael Fidder plaatste zaterdag een oproep op Facebook: ‘M’n vriendin is sinds vrijdagavond 29/9 19.00 uur vermist. Laatste app is een selfie in de regen (...) Ze was rond half vijf begonnen aan een urenlange fietstocht, onbekend waarheen precies’’, schrijft Fidder. ,,Ze zou weer bij mij thuis terug komen, daar wijst alles op. M’n app’jes heeft ze sinds 19.45 uur niet meer gelezen (1 vinkje). Vooralsnog is er geen enkel spoor.’’



Dat bericht is sindsdien massaal gedeeld. Gisteravond liep dat aantal in de richting van de 100.000. In Baarn hebben vrienden van Anne opsporingsposters opgehangen.

