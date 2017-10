Politie zoekt met hulp van familie en vrienden door naar vermiste Anne

In het Blookerpark in Huis ter Heide, tussen Zeist en Soesterberg, vond de politie gisteravond een rugzak die van haar kan zijn geweest. In een vijver in hetzelfde park werd donderdagavond al de zwarte opoefiets van Anne gevonden. Van de jas die eerder al in de berm van een doorgaande weg in de buurt werd gevonden heeft het Nederlands Forensisch Instituut gisteren vastgesteld dat die inderdaad van de vermiste vrouw was.