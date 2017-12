Politie zoekt man die pakketten met levensgevaarlijk vuurwerk verstuurt

Treinsurfer haalt le­vens­ge­vaar­lij­ke stunt uit

12 december ProRail is woedend over een filmpje van een YouTuber die achterop een trein is meegereisd. De spoorbeheerder laat het er niet bij zitten en doet aangifte tegen de treinsurfer. ,,Dit is ontoelaatbaar gedrag en een overtreding van de wet", aldus een woordvoerder.