Politie zoekt man die jaarwisseling in Amsterdam ‘viert’ met schoten uit alarmpistool

De man komt het beeld in lopen, drukt de patroonhouder in het wapen en steekt het ding in de richting van een man en een vrouw. Daarna richt hij het wapen in de lucht en vuurt het af. Veel toeschouwers hebben het gedrag van de man niet eens door, omdat ze naar het vuurwerk kijken boven het IJ.

De politie onderzoekt de beelden. Rechercheurs zijn op zoek naar de man. Een metgezel maakte een selfie van hemzelf en de schutter. Een politiewoordvoerder noemt het opmerkelijk dat er van het schieten op de Prins Hendrikkade geen melding is gemaakt en hoopt dat getuigen zich melden na het zien van het filmpje. De beelden van de schietende man zijn gemaakt op de Prins Hendrikkade, aan de zuidkant van het Oosterdok. De man komt het beeld in lopen, drukt een magazijnhouder in het wapen en houdt het ding vervolgens in de richting van een man en een vrouw. Daarna richt hij het wapen in de lucht en vuurt zes keer.

Alarmpistool

Het was aanvankelijk niet duidelijk of het wapen scherpe munitie of losse flodders bevatte. Het blijkt nu echter te gaan om een alarmpistool, zo bevestigt de woordvoerder een bericht van AT5. Uit zo’n pistool komt geen kogel, de knal is minder luid en ook de terugslag is minder dan bij een echt vuurwapen.



Wel zitten er hulzen in, die na het schot uit het pistool worden geworpen. Een verslaggever van de stadszender vond vandaag drie van zulke hulzen op de plaats van het incident. Alarmpistolen zijn in Nederland verboden, omdat ze te veel lijken op een echt vuurwapen. In Duitsland zijn ze wel te koop.



,,Alarmpistolen duiken tegenwoordig vaak op bij overvallen. We vinden dat zeer ongewenst”, aldus de politie. Volgens de woordvoerder is er mogelijk een verband met een melding van kort daarna bij de Simon Carmiggeltstraat, aan de andere kant van het Oosterdok. Daar werd ook geschoten met een wapen. Na die melding heeft de politie mensen daar in de buurt gecontroleerd, maar er werd geen vuurwapen gevonden.