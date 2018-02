Politie zoekt honderden computerdeskundigen

Skileraar Job (20) voor dood achtergelaten in Tirol

10:14 Skileraar-zijn, het was een jarenlange droom die de 20-jarige Job Temmink uit Oldenzaal eindelijk in vervulling zag gaan in het Oostenrijkse Kirchberg. De ambitieuze Oldenzaler werd in de nacht van vrijdag op zaterdag extreem zwaar mishandeld. „Job is letterlijk voor dood achtergelaten.”