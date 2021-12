Politie zet zich schrap voor de jaarwisseling: weer oud en nieuw onder hoogspanning

Deze kleinkinde­ren zetten alles op alles voor een Moluks monument (en haalden ruim 53.000 euro op)

Op de plek waar 70 jaar geleden het eerste schip met Molukkers in Nederland aankwam, herinnert nu niks aan een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Met een landelijk monument aan de Lloydkade in Rotterdam brengen kleinkinderen daar verandering in.

29 december