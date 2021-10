Politie woest om vals telefoontje van meisje dat misbruikt zou worden op zolder

Een niet nader genoemde instantie belde de politie in Horst na contact met een vermeend minderjarig meisje dat tegen haar wil zou zijn opgesloten op een zolder. Het kind zou er stelselmatig misbruikt en mishandeld worden, binnen het werkgebied van de politie Horst. Het kind dat hoorbaar in nood verkeerde kon echter het adres niet geven, tot frustratie van de zoekende agenten.

,,Met man en macht is getracht het juiste adres te achterhalen om het meisje uit deze verschrikkelijke situatie te bevrijden”, aldus de politie. ,,Collega’s bleven langer in dienst, collega’s in vrije tijd sloten aan bij de zoektocht en kosten nog moeite werden gespaard om het meisje op te sporen. Hierdoor zijn andere meldingen blijven liggen of pas later opgepakt.”