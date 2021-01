‘Politie wiste sporen uit na dood informant’, verdachte in zaak is Jan B. uit Hulten

Nadat een politie-informant aan stukken gezaagd was teruggevonden, heeft de politie cruciale informatie voor de rechtbank verzwegen en sporen van de operatie uitgewist. Dat zeggen betrokkenen, die spreken van een ‘doofpot met IRT-achtige kenmerken’.

Als het lichaam van Freddy Janssen in mei 2015 in pakketjes uit het Markkanaal bij Den Hout wordt gevist, breekt bij Team Criminele Inlichtingen van de Landelijke Eenheid paniek uit. Janssen was informant van deze spionnendienst van de politie en stuurde de dag voor zijn verdwijning nog een noodkreet uit, zo blijkt uit mails die deze site bezit.

Dat Janssen informant van de politie was, is achtergehouden voor de rechtbank, die concludeerde dat de Brabander zichzelf van het leven heeft beroofd. Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten zou daarbij aanwezig zijn geweest. Hij werd ‘slechts’ veroordeeld voor betrokkenheid bij het wegmaken van Janssens lichaam. In hoger beroep werd hij daarvan vrijgesproken.

Uit onderzoek van deze site blijkt dat Janssen informatie aan de politie doorspeelde over diezelfde Jan B.. Zo stuurde hij een hele reeks foto’s op van wapens die B. in zijn bezit had. Door dit voor de rechtbank te verzwijgen, hebben Openbaar Ministerie en politie een mogelijk motief voor moord achtergehouden, zeggen bezorgde politiemedewerkers.

Quote Deze zaak heeft alle kenmerken van een grote cover-up Anonieme politiemedewerker

Laptops vernield

Na de dood van Freddy Janssen in mei 2015 lijkt de politie actief te hebben geprobeerd sporen uit te wissen van het contact met de informant. Twee belastende rapporten over de politieoperatie waren plotseling onvindbaar, zeggen politiebronnen. Daarnaast zijn wachtwoorden van Janssens mailaccount veranderd en kwamen twee in beslag genomen laptops vernield terug.

Onder politiemedewerkers is de kritiek op het handelen van de afdeling TCI groot. ,,Deze zaak heeft alle kenmerken van een grote cover-up”, zegt een bron. ,,Ik heb niet eerder meegemaakt dat de politie zó alle regels heeft overtreden”, zegt een ander. ,,Vervolgens heeft men een schoonmaakactie gehouden, alle informatie over Janssen moest weg. Dit is een doofpot met IRT-achtige kenmerken”, verwijst hij naar het grote schandaal uit de jaren ’90 waarbij de politie vrijwel alle regels overtrad.

De Landelijke Eenheid zegt onderzoek te doen naar de feiten die deze site naar voren heeft gebracht. Inhoudelijk wil de politie niet ingaan op ‘individuele casuïstiek’ vanwege de vertrouwelijkheid en gevaarzetting van het werk van TCI.

Lees hieronder een reconstructie van wat de politie verhulde na de dood van informant Freddy Janssen: ,,Alle spelregels zijn overtreden.”