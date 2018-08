Politie: Willie Dille sprak met ons over verkrachting maar deed geen aangifte

Volgens een woordvoerder van de Haagse politie deed Dille echter nooit aangifte. Wel is met haar gesproken. ,,Meerdere keren,'' aldus woordvoerster Hilda Vijverberg. ,,In het verleden én recent. En daarbij is gesproken over verkrachting. We hebben haar daarop hulp aangeboden en gezegd dat we een aangifte en concrete aanwijzingen nodig hebben onderzoek te doen. Maar ze heeft geen aangifte gedaan en we kregen ook geen concrete informatie om een opsporingsonderzoek te kunnen starten.''