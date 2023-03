Politie weet identiteit slachtoffer Apeldoorn, nadat foto van overleden vrouw werd getoond

Minister metselt muurtje ‘als echte beginne­ling’, leerlingen tonen hun skills in kampioen­schap

In de RAI in Amsterdam zijn donderdag de Skills van start gegaan, de tweedaagse onderwijswedstrijd voor de echte vaklieden van vmbo en mbo. Metselaars, bloemisten en monteurs in de dop laten zien wat ze in huis hebben. Minister Robbert Dijkgraaf probeerde het ook: ,,Ik zou wel een muurtje willen kunnen metselen.’’