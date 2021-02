Politie weet eindelijk wie achtergelaten gehandicapte jongen is: ‘Hij ligt nog in het ziekenhuis’

De identiteit van de gehandicapte jongeman die in de ijskoude nacht van dinsdag op woensdag vorige week in Rijswijk is achtergelaten, is bekend. Dat meldt de politie.

De jongen kan niet praten en zich niet bewegen en tot vandaag tastte de politie en instanties in het duister wie de jongen is. ,,Hij ligt nog in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed", zegt een woordvoerder van politie Eenheid Den Haag.

Dat nu bekend is wie de jongeman is, helpt wel bij het onderzoek naar zijn familie die hem midden in de nacht heeft achtergelaten. Hij had een briefje bij zich waarop in het Nederlands stond dat wegens dakloosheid zijn familie niet meer voor hem kan zorgen.

Privacy

Op welke manier de politie nu toch achter zijn identiteit is gekomen, wil de politie in verband met de privacy van de jongeman niet zeggen. Privacy is leidend in dit onderzoek. Daarom is ook niet overwogen om een foto van hem te publiceren, laat de politie weten.

Nu is dat ook niet meer nodig omdat de politie wel weet hoe hij heet, hoe oud hij is en waar hij vandaan komen. Of dat uit Rijswijk is of van elders wordt niet bekend gemaakt.

De politie is nog steeds op zoek naar de mensen die hem hebben achtergelaten.

Wanhoopsdaad

Volgens de Rijswijkse wethouder Larissa Bentvelzen is het belangrijk hen te vinden omdat zij ook keihard hulp nodig hebben. ,,Dit is een wanhoopsdaad van mensen die zelf in nood zijn", zei zij eerder.

De man ligt nog in het ziekenhuis, maar verschillende instellingen hebben al aangeboden hem te kunnen opvangen. Ook veel particulieren hebben hulp aangeboden.

