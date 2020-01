Politie waarschuwt: zo ziet de bombrief eruit

Een van de brieven had brandschade, heeft de politie bekendgemaakt. Die brief kwam terecht bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) Rotterdam. Onduidelijk is nog wat die schade heeft veroorzaakt, maar volgens de politie is de inhoud niet ontploft. De brief belandde bij het Rotterdamse bedrijf omdat het in het postsorteercentrum onbestelbaar bleek en het CIB als afzender op de brief was geplakt. De brief had naar een bedrijf in Maastricht gemoeten.



Vanmorgen werd in Hotel Okura aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam een bombrief veiliggesteld. Het luxe hotel kreeg eenzelfde exemplaar als zes andere bedrijven.



De politie was vanmorgen met rechercheurs en de Teamleider Explosieven Veiligheid ter plaatse om onderzoek te doen. Het hotel schakelde rond 08.40 uur de politie in nadat het net zo’n brief had gekregen als die de afgelopen dagen op vijf andere adressen was bezorgd. De brief is in de postkamer gevonden en is niet opengemaakt.



De afzender van alle brieven is het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar dat bedrijf heeft er niets mee te maken.