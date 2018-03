Politie waarschuwt voor afpersmail over ‘intieme videobeelden’

'Voorkom een grote schande'. Dat is het onderwerp van de mail die al sinds maart veel Nederlanders de stuipen op het lijf jaagt. ,,Ik hou je al een tijdje in de gaten omdat ik je computer gehackt heb door middel van een Trojan Virus in een advertentie in een pornosite. Ik heb een video gemaakt waarop te zien is hoe jij jezelf bevredigt", claimt de crimineel. Wie wil voorkomen dat de beelden naar zijn contactpersonen wordt gestuurd, moet binnen vijf dagen 500 euro overmaken naar een bitcoinrekening.

De afgelopen dagen hebben meerdere mensen aangifte gedaan van deze chantage. De eerste meldingen kwamen binnen in Zwolle, maar volgens een politiewoordvoerder zet de afpersmail inmiddels door heel het land mensen onder druk; het regent meldingen en aangiftes. De mail zou wel eens naar miljoenen adressen gestuurd kunnen zijn, denkt de politie. Hoeveel mensen hebben betaald, is onbekend. De politie adviseert dat niet te doen; het dreigement is bluf.

Bluf

Dat de criminelen echt beschikken over intieme beelden is bijna 100 procent niet waar, aldus de Fraude Helpdeks. Een van de potentiële slachtoffers vroeg per mail om bewijs, maar dat werd op een grove manier beantwoord. ,,Jij bent niet degene die hier de eisen stelt maar ik! Betalen is de enige optie, verder moet je mijn tijd niet verspillen, anders ga ik het bedrag verhogen. Of zal ik het filmpje alvast naar 10 van je contactpersonen sturen? Dan wil ik daarna wel 5.000 euro." Toen er niet werd betaald, bleef het stil.

Ontvangers

Eén van de mensen die de mail in zijn inbox kreeg is John*. Hij laat weten ‘flink geschrokken te zijn’. „Ik kreeg de afpersmail namelijk op mijn werkadres, maar in de aanhef gebruikten ze de kenmerken van mijn privéadres. Terwijl ik daar heel zorgvuldig een strikte scheiding in maak. Blijkbaar waren deze criminelen wel in staat data met elkaar te koppelen. Dat is nog het meest verontrustende. Providers, grote bedrijven als Facebook en Google, beschikken al over zoveel gegevens van mensen, zonder dat je zelf nog controle op hebt waar al die data blijven." John heeft niet betaald. „Voor iets wat ik niet doe, betaal ik niet." Maar recente affaires als saunagate – waarbij gehackte kleedkamerbeelden online zijn gezet – wakkeren bij mensen misschien zoveel angst aan dat ze betalen, vreest hij. Door de mail heeft hij aan de lijve ondervonden hoe kwetsbaar je kunt zijn. „Ze kunnen heel simpel een foto van je hoofd op een naakt lijf met een erectie plakken en die rondsturen. Je bent in deze tijd in vijf minuten tijd in een kwaad daglicht gezet.”

Quote Voor iets wat ik niet doe, betaal ik niet Slachtoffer John*

Een andere ontvanger van de afpersmail, die evenmin betaalde, spreekt van een minne streek. „Echt een ultiem gemene manier om mensen tot betalen te dwingen. Er zullen er immers genoeg mensen zijn die naar porno kijken, naïef zijn, hier enorm van schrikken en dus maar betalen. Ik vind dat heel zielig”, aldus Carla*. Ze is extra alert op dit soort cybercrime, nadat zij eerder te maken kreeg met een phishingmail. „Ik heb al eens mijn pincode moeten veranderen vanwege een heel serieus lijkende ABN phishingmail. Pas kreeg ik ook een betalingsaanmaning van het CJIB en Interim Justitia. Maar deze dreigmail over pikante beelden is blijkbaar de nieuwe rage.”

Afzender

De afzender van de dreigmail gaat in veel gevallen schuil achter een adres van ProtonMail. Dat is van een Zwitsers bedrijf dat het mailverkeer extra versleuteld, wat het achterhalen van een identiteit bemoeilijkt. Volgens de politie gaan er van de mail ook verschillende versies rond, met wisselende bitcoinrekeningen. Wie daar achter zitten, is ook moeilijk te achterhalen. De politie zegt dat het ‘lastig is om een overzicht te krijgen hoeveel mensen in de mail zijn getrapt’. Omdat transacties van Bitcoins wel openbaar zijn, is bij tenminste één adres wel te zien dat er geld is gestort.

*/ Gefingeerde namen, identiteit bij de redactie bekend