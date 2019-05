Politie vindt zwaar verwaarloosde jochies in flat: ‘ze vertoonden dierlijk gedrag’

In het huis was het heel warm, er was nergens eten of drinken voor de jongens en ze zagen er versuft uit, aldus de betrokken politieman, Tom Verweij. Hij zegt te vermoeden dat ze al maandenlang niet buiten waren geweest. Verweij schrijft columns op Facebook over zijn werk. Dit weekeinde schreef hij over deze gebeurtenis, zonder precieze data, locatie en identiteitsgegevens te delen.