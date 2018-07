Politie vindt niks na bommelding Abe Lenstra Stadion

De omgeving van het stadion werd vanochtend afgezet door de politie nadat de melding bij de voetbalclub uit Friesland was binnengekomen. Sc Heerenveen wil niet zeggen bij wie de melding binnenkwam of hoe laat, maar meldt wel dat rond 05.30 uur al medewerkers van de club en beheerder Sportstad Heerenveen bij elkaar kwamen. Daarbij is het pand veiliggesteld om zeker te weten dat er niemand aanwezig was. Vervolgens is alles met linten afgezet en kwam de politie die met speurhonden en een bomverkenner op zoek ging naar een eventuele bom of verdacht pakketje.



Op de achtergrond van de bommelding wilde een politiewoordvoerder vanochtend niet ingaan. ,,Dat is unieke informatie waarover alleen de dader beschikt, daar zeggen we nog niets over." En: ,,Zolang we niet kunnen uitsluiten dat de melding niet serieus is, nemen we het zekere voor het onzekere."



De clubdirectie, politie en de gemeente hebben na de melding meteen crisisoverleg gevoerd in de kamer van de burgemeester. De medewerker die het dreigtelefoontje opnam werd opgevangen. De politie denkt het onderzoek vanochtend af te ronden en zal daarna het gebied weer vrijgeven.