Politie vindt drugs in peperdure Porsche die crashte; voertuig blijkt lease-auto

Maandagmiddag ging het op de Buitenweg rond 17.00 uur mis. Een Porsche met twee inzittenden belandde in de sloot, nadat deze tegen een boom was gebotst . De slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Diezelfde avond zijn ze daaruit ontslagen. In het ziekenhuis is wel nog bloed afgenomen, om zo te bepalen of er sprake is geweest van drank- of drugsgebruik. De resultaten hiervan heeft de politie nog niet binnen. De bestuurder heeft in de tussentijd wel een rijverbod gekregen.