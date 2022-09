Politie verzuimde Donny M. op te pakken vanwege kinderporno

Het mobieltje met de kinderporno kwam volgens justitie terecht in een bak bij de politie, en is vervolgens over het hoofd gezien. Pas toen de verdachte dit jaar in juni werd opgepakt voor de moord op de 9-jarige Gino, en de politie in de systemen ging zoeken, kwam het mobieltje weer tevoorschijn. Vanaf toen werd de telefoon in het onderzoek betrokken.