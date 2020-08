Politie verzegelt Twentse supermarkt na 18 overtredingen, eigenaar is woest

Volgens de veiligheidsregio is de supermarkt sinds april 21 keer gecontroleerd, zijn achttien overtredingen van de coronaregels geconstateerd en is tien keer een last onder dwangsom ( à 5000 euro per stuk) opgelegd. Die zijn allemaal genegeerd door supermarkteigenaar Raymond Berning.

De supermarktexploitant betwist de ongeregeldheden en wilde koste wat het kost openblijven. Hij had vannacht voordat hij openging een bus voor zijn zaak neergezet, om te voorkomen dat handhavers de supermarkt zouden blokkeren. Onder luid applaus van omstanders werd de bus om 08.00 uur weggereden en ging de winkel open. Deze donderdagochtend werden de broodjes afgebakken alsof het een dag is als elke andere. Klanten deden ‘gewoon’ boodschappen. Naast klanten en pers was er een groep steunbetuigers aanwezig bij de supermarkt, protestgroep De Vrije Tukkers.

Lees verder onder de tweet

Politie en handhaving meldden zich ‘s ochtends ook bij de winkel. Nu Berning toch zijn deuren opende, kwam er een nieuw bevel dat hij zijn supermarkt voor 10.00 uur moest sluiten. De eigenaar weigerde in eerste instantie daar gehoor aan te geven, maar nét voor het ultimatum voelt hij zich genoodzaakt om wel te sluiten. Hij wilde het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven.

Maar een aantal minuten later ging de deur voorzichtig weer open. Niet voor klanten, maar om uit te leggen dat hij een nieuw bedrijf is gestart: Berning Pickup Point. ,,Er worden nu al bestellingen klaargemaakt. Mensen staan op de parkeerplaats, kunnen hun bestelling doorgeven aan het personeel en de medewerkers pakken de bestelling bij elkaar. Hier voor de deur kan het worden opgehaald en afgerekend", legt Berning uit. Of dat mag? ,,Geen idee, maar er mag wel meer niet.” Een groep agenten heeft zich hierop verzameld rond de supermarkt en is de winkel binnengetreden.

Volledig scherm Politie staat voor de deur van de gesloten supermarkt. © Robin Hilberink

Gisteren werd persoonlijk de boodschap aan de eigenaar gebracht dat hij moest sluiting vanwege herhaaldelijke overtredingen van de coronamaatregelen. Berning kreeg de envelop buiten de supermarkt in zijn handen gedrukt door twee boa's en de woordvoerder van de veiligheidsregio, Ton Kamp, maar gooide hem na een pittige discussie op straat.

‘Vele malen gewaarschuwd’

De veiligheidsregio kon deze week niet anders dan een bevel tot sluiting afgeven, zegt Arjen Gerritsen als dienstdoend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. „Wij willen dat mensen op een veilige manier boodschappen kunnen doen. Deze ondernemer stelt zijn klanten en medewerkers bloot aan een gezondheidsrisico. Elke keer weer zegt de uitbater dat hij daar niets mee te maken heeft. Dan is de volgende stap om de winkel, die een bron van besmetting kan zijn, te sluiten.”

Al sinds april wordt er stelselmatig gecontroleerd bij de supermarkt, die vooral in trek is bij Duitse klanten die onder meer voor de goedkopere koffie over de grens boodschappen komen doen. Daarbij is geconstateerd dat klanten onvoldoende afstand van elkaar houden en dat de ondernemer geen maatregelen treft om de anderhalve meter afstand te waarborgen.

Tekst gaat verder onder kaart

Soortgelijke controles worden ook uitgevoerd bij de andere supermarkten in de regio. Nergens kwam het zover als in Noord Deurningen.„Elders spreken wij ondernemers ook aan als we een overtreding constateren”, zegt Gerritsen. „In de regel nemen die dan maatregelen, waardoor ze weer netjes aan de regels voldoen. Het is van de zotte dat iemand hier nu zo’n spektakel van maakt en zoveel tijd vraagt van de politie, veiligheidsregio en GGD. Het gaat om de gezondheid van mensen, daar kunnen we dit soort geintjes niet bij hebben.”

Quote Zo gauw de ondernemer maatrege­len heeft getroffen en aan de regels voldoet, mag hij weer open Arjen Gerritsen, Dienstdoend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente

In de meeste gevallen waar zo’n dwangsom werd opgelegd, bleek dat voldoende om de ondernemer ertoe aan te zetten maatregelen te treffen. Als dat op tijd gebeurt, vervalt de dwangsom weer. In Noord Deurningen is dat niet gebeurd. Tien keer is daar een dwangsom opgelegd, van 5000 euro per stuk. Ondernemer Berning heeft vervolgens echter geen actie genomen. Daardoor zijn de dwangsommen nu ‘verbeurd’. Dat betekent dat de ondernemer moet betalen, 50.000 euro in totaal.

Omdat dit niet hielp, heeft de Veiligheidsregio Twente bestuursdwang ingezet om de winkel te sluiten. Lang hoeft de super niet dicht te blijven, als het aan Gerritsen ligt. „Zo gauw de ondernemer maatregelen heeft getroffen en aan de regels voldoet, mag hij weer open.”

Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. Ook voldoet hij naar eigen zeggen aan alle coronarichtlijnen. Hij zegt het slachtoffer te zijn van ‘incompetente boa’s en kortzichtigheid van de veiligheidsregio’.

Vanmorgen opende de supermarkteigenaar nog gewoon zijn deuren:

Volledig scherm Raymond Berning moet toch de deuren sluiten van zijn supermarkt. © Robin Hilberink