Politie verdenkt 17-jarige jongen van aansteken meerdere natuurbranden

met video's ME in actie in grote steden na voetbal­winst Marokko, minister haalt weer fel uit naar ‘relschop­pers’

In de grote steden werd de overwinning van Marokko op Canada (2-1) op het WK voetbal gisteravond uitbundig gevierd. Vele honderden feestvierders gingen de straten op, met veel getoeter en gezang, maar ook met zwaar vuurwerk. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zag de Mobiele Eenheid (ME) zich genoodzaakt in actie te komen. Meer dan tien mensen werden opgepakt, één agent raakte gewond. Justitieminister Dilan Yesilgöz heeft opnieuw hard uitgehaald naar de relschoppers.

2 december