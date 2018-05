Politie Twente vindt 47 verwaarloosde honden én een dode pup in de vriezer

Rechter: 100 euro boete per dag als autistisch meisje op school verschijnt

18:34 Een 18-jarige scholier met autisme mag op straffe van een fikse boete niet meer op het Rombouts College in haar woonplaats Brunssum komen. Als ze dat wel doet, krijgt ze per dag een boete van honderd euro met een maximum van tienduizend euro. Dat heeft de rechtbank in Maastricht besloten. Het meisje is door haar stoornis onhandelbaar.