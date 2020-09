Politie trekt door onderbemanning uit de wijken: ‘Zorgwekkende ontwikkeling’

Vooral in middelgrote steden en op het platteland speelt dit probleem, zo schrijft de inspectie in het rapport Lokale handhaving door de politie. Wijkagenten hebben zo weinig tijd om te investering in hun contacten, dat hun kennis van de wijk afneemt. ,,De politie heeft te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt.”

Wijkagenten worden vaak ingezet voor andere noodzakelijke taken, zoals noodhulp. Ook zijn agenten veel tijd kwijt aan meldingen over personen met verward gedrag. Gemeenten blijken nu vaak eerder op de hoogte van problemen in een wijk dan de politie, dankzij de Bijzondere Opsporingsambtenaren en hulpverleners die er rondlopen. Vanwege privacywetgeving kan die informatie niet altijd gedeeld worden.

‘Spijkerhard rapport’

Volgens de inspectie kan de politie minder belast worden als meldingen over verwarde personen eerder bij de juiste hulpverleners terechtkomen. Ook moeten de minister van Justitie en Veiligheid, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie beter aangeven wat zij verlangen van de politie, schrijft de inspectie. ,,Nu beweegt de politie zich van een organisatie die preventief problemen kan voorkomen door contacten met alle lagen van de bevolking naar een organisatie die repressief optreedt als de problemen zich voordoen.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP zegt in een reactie op het rapport: ,,Jammer dat er een dergelijk rapport nodig is terwijl de professionals en wij als vakbonden hier al jaren op wijzen en voor waarschuwen. Waarom moet het steeds iedere keer ‘aangetoond’ worden en wordt er niet eerder geluisterd naar politiemensen in de operatie?”

Kamerlid Chris van Dam (CDA) spreekt van een spijkerhard rapport. ,,Er waren nog nooit zo veel politieagenten, maar de basisteams zijn structureel onderbedeeld. We moeten echt andere keuzes maken om onze wijkagenten terug in positie te krijgen”, reageert Van Dam.