Politie toont beelden van wankelende zwangere vrouw dag voor overlijden: ‘Ze wilde vluchten’

Opsporing Verzocht zijn gisteravond beelden vertoond van de in oktober overleden, hoogzwangere Patricia Oliveira dos Santos (32). De Braziliaanse overleed in Diemen aan een combinatie van drugs en abortuspillen. Haar vriend Dennis van E. zit vast. Op de beelden is te zien hoe ze 's nachts wankelend het complex verlaat. Haar familie in Brazilië heeft de beelden inmiddels ook gezien: 'Ze probeerde te vluchten.'

Pensioendeskundige Dennis van E. (48) en Patricia leerden elkaar drie jaar geleden kennen toen hij op vakantie was in de badplaats Fortaleza. Twee maanden geleden werd zij dood gevonden in het appartement van Dennis in Diemen, met naast haar een eveneens overleden nog niet voldragen baby.

De aangrijpende beelden bij Opsporing Verzocht laten zien hoe de vrouw in de nacht van 16 op 17 oktober rond vier uur 's wankelend het appartementencomplex verlaat. De vrouw oogt onvast ter been en maakt op de beelden een bedwelmde indruk. Van E. zit vast op verdenking van 'doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden'. Patricia's familie vertelde al eerder tegen deze site dat ze ervan overtuigd zijn dat Dennis van het kind af wilde en Patricia heeft gedwongen abortuspillen en drugs te nemen. Dat bleek uit de laatste telefoontjes van Patricia naar huis.

Op de beelden is eerst nog te zien hoe het tweetal op woensdagavond 16 oktober uit de flat vertrekt. Ze gaan wat drinken in twee cafeetjes in Diemen. Rond 1.50 uur donderdagochtend komen Patricia en Dennis terug in de flat. Ze gaan naar boven naar het appartement van Dennis.

Wankelen

Iets na 4.00 uur verschijnt Patricia weer op de bewakingsbeelden in de hal van de flat. Ze lijkt haar hele hebben en houwen bij zich, in twee tasjes en een rolkoffertje. Ze wankelt - hoogzwanger - door de hal. Even later komt ook haar vriend naar beneden en verlaat het tweetal het gebouw, waarna de man niet veel later alleen terugkomt. Op de beelden is te zien hoe Patricia alleen buiten achterblijft. Ze loopt onvast voor de flat langs.



Drie kwartier later - rond 5.00 uur - komt Dennis opnieuw naar beneden. Hij stapt in zijn Mercedes en rijdt weg. Tot slot is te zien, hoe het tweetal samen rond 5.30 uur weer in de hal van de flat verschijnt. De man heeft zijn arm om de schouders van de vrouw geslagen. Ze gaan opnieuw omhoog naar de flat van de Nederlander. Het zijn de laatste beelden waarop de Braziliaanse levend is te zien.



Zus Fabiana van Patricia laat weten dat zij de beelden inmiddels ook heeft gezien. ,,Ik werd er helemaal naar van‘’, vertelt ze telefonisch aan deze site. ,,Ik denk dat Patricia toch nog probeerde te vluchten. Ze heeft ook al haar spullen bij zich.”

Doodslag en abortus

Vrijdagochtend 18 oktober, ruim 24 uur later, maakt Van E. melding van het overlijden van Patricia en haar onvoldragen baby. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van E. van doodslag en ‘abortus onder strafverzwarende omstandigheden’. In een toelichting zei het OM dat zowel Dennis als de vrouw drank en drugs hadden gebruikt en de vrouw vermoedelijk onder dwang abortuspillen had ingenomen. Daardoor was ze gaan bloeden. Patricia en haar kindje zijn vervolgens overleden. Dennis van E. had geen hulp ingeroepen.

De politie wil via Opsporing Verzocht weten wat het stel - en Oliveira dos Santos in het bijzonder - in de vroege ochtend van 17 oktober heeft gedaan. Waarom ging de hoogzwangere vrouw in het holst van de nacht naar buiten met een reiskoffertje bij zich? Mede omdat zij een slecht gebit heeft kan het zijn dat eventuele voorbijgangers haar voor zwerver aanzagen.

Patricia komt uit een achterbuurt in Fortaleza en was voor het eerst in haar leven buiten Brazilië. Opmerkelijk was dat, bleek gisteren in Opsporing Verzocht, dat Dennis van E. vrij kort naar haar aankomst hier zonder zijn zwangere vriendin op vakantie ging. Patricia zat dagenlang eenzaam in zijn huis met als enige verzetje dat zij af en toe koffie ging drinken bij de Albert Heijn in Diemen. Patricia is verkoopster van beroep en had al twee kinderen, van acht en negen jaar oud.

Geschokt

De 48-jarige Van E. heeft een lange carrière in de financiële wereld. Als pensioendeskundige verscheen hij zelfs regelmatig in diverse media en op televisie. Bekenden van Van E. waren geschokt door zijn aanhouding en konden het nauwelijks geloven.

Van E. stond bekend bij zijn buren als een vriendelijke man, een ‘sportschooljongen’ met veel wisselende contacten. De 48-jarige Diemenaar bouwde een succesvolle carrière op in de financiële wereld, maar was enige tijd geleden tijdelijk gestopt met werken ‘omdat hij genoeg had verdiend’.

Volgens Patricia's zus Fabiana, zo vertelde zij onlangs tegen deze site, stuurde Dennis zelf in de ochtend van 18 oktober een bericht naar Patricia’s familie. Daarin schreef hij dat Patricia naast hem lag toen hij wakker was geworden en dat ze niet meer bewoog en hevig bloedde. De familie raakte in paniek en zocht wanhopig naar informatie in Nederland. Volgens Patricia’s zus had zij enkele dagen eerder al naar huis gebeld en gezegd dat Dennis hun kind niet wilde houden, omdat het een jongetje was en geen meisje. Dennis heeft tegenover de politie toegegeven dat hij inderdaad liever een dochter had. Verder is over zijn verklaring niets bekend.

Voor de familie kwam dat eerdere telefoontje als een volslagen verrassing. Dennis en Patricia hadden sinds een paar jaar een langeafstandsrelatie; hij kwam regelmatig naar Brazilië en gedroeg zich dan als de perfecte vriend voor Patricia. Totdat zij naar Nederland afreisde. Ze zou enkele dagen voor haar dood nog huilend en angstig naar haar familie in Brazilië hebben gebeld dat ze het kind wilde houden - ze was al acht maanden zwanger - maar dat Van E. er van af wilde. Patricia sprak geen Engels of Nederlands en durfde om die reden niet zomaar te vluchten.

