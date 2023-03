Politie staat voor hels dilemma als verwarde man explosief maakt in kamer boven café

Gerard Sanderink snijdt banden met Twente door en trekt in bij echtgenote Rian van Rij­broek

De kans dat Twente ooit nog iets krijgt of erft van multimiljonair Gerard Sanderink lijkt nihil. De afgelopen weken zijn de twee stichtingen die daarvoor waren opgericht, opgeheven. Sanderink woont ook niet meer in de streek: hij is ingetrokken bij zijn echtgenote Rian van Rijbroek in Veghel.