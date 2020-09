Politie schrikt van ‘ontzettend gevaarlijk’ gedrag tijdens file door ongeluk op A15

Door het verkeersongeval, waarbij een auto dwars op de weg stond en vlam had gevat, werd de snelweg in de richting van Nijmegen voor korte tijd volledig afgesloten. De bestuurster en haar hond konden net op tijd uit de auto komen.



Verschillende voertuigen van hulpdiensten moesten langs de achter het ongeluk ontstane file richting het ongeval rijden. Daar verbaasden hulpverleners zich over het gedrag van de automobilisten die in de file stonden.



‘Tot onze verbazing waren ontzettend veel mensen uitgestapt om op de snelweg te gaan staan’, schrijft de politie Tiel op Facebook. ‘Ontzettend veel mensen liepen tussen de voertuigen en over de vluchtstrook. Dit is ontzettend gevaarlijk.’