Politie schiet verdachte neer na steekincident Amsterdam CS

De Westtunnel van het station is in verband met het onderzoek afgesloten. Aan reizigers wordt gevraagd om het station te verlaten. Ook perron 4 en 5 zijn buiten gebruik, zegt een woordvoerder van de NS. De centrale en oostelijke tunnel van het station zijn wel bereikbaar, aldus de politie.



Het treinverkeer werd enige tijd gestaakt, maar is inmiddels weer opgestart, meldt de NS. Wel rijden er nog voor onbepaalde tijd minder treinen op het traject. Ook het tramverkeer op het Stationsplein werd als gevolg van het incident stilgelegd.



Minister Grapperhaus is op de hoogte gebracht. ,,Het is mij bekend dat het gespeeld heeft zojuist.” Hij wil niet ingaan op de vraag of het gaat om een terroristische aanslag.