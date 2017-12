Politie rekt definitie Amber Alert op voor Abdullah (15)

Sinds het versturen van het Amber Alert is het aantal tips 'geëxplodeerd', meldt de politie. Alle tips worden op waarde beoordeeld en zo snel mogelijk nagegaan. ,,We bedanken alle burgers voor hun inzet. Of het nu op straat tijdens een zoektocht is, of de mensen die hun tips doorbellen. Het is goed om te zien dat iedereen zo betrokken is bij deze zoekactie. We geven niet op en blijven de oproep herhalen om mee uit te kijken naar Abdullah. Laten we hem zo snel mogelijk thuis brengen bij zijn familie,” aldus Remzi Evsen namens het rechercheteam.



Sinds de start in 2008 is het Amber Alert slechts 24 keer gebruikt. Het aantal verstuurde Vermist Kind Alerts staat al op bijna duizend.