Politie praat vijf mannen uit treintoilet na melding van gesprek over ‘doorladen vuurwapen’

De politie heeft maandagavond vijf mannen uit een toilet gepraat in een trein bij station Ede-Wageningen. Er kwam een melding binnen dat de groep het zou hebben gehad over een vuurwapen en het doorladen ervan.

Een reiziger meldde dat bij de politie die daarop grootscheeps uitrukte. ,,We hebben de trein in Ede stop gezet en er zijn vijf personen uit één van de toiletten in de trein gepraat”, zegt een politiewoordvoerder. Volgens haar heeft één agent daarbij vanwege het soort melding een vuurwapen gericht. ,,En verder hebben we een standaard uitpraatprocedure, dat we contact proberen te leggen met de verdachten.”

‘Niks van gebleken’

,,Ze zijn even geboeid geweest voor het onderzoek omdat we hun spullen wilden doorzoeken; en natuurlijk ook even in het toilet wilden kijken of we dat mogelijke wapen zouden aantreffen. Maar daar is helemaal niks van gebleken. Na het onderzoek hebben de heren hun weg weer kunnen vervolgen.”

Wat het vijftal op het toilet deed, weet de politiewoordvoerder niet. ,,Misschien vonden ze het gezellig of wilden ze geen kaartje kopen, dat weet ik niet.”

De politie zette na de melding met behoorlijk wat agenten koers richting het station. ,,We begrijpen ook wel dat dit een beeld schetst: was dit nu nodig? Maar zodra wij een melding krijgen die toch behoorlijk concreet is als het gaat om vuurwapens, hebben wij wel gewoon de standaard procedure dat we daar duidelijk op acteren en niks aan het toeval overlaten.”

De trein kwam vanuit Utrecht en vervolgde daarna zijn weg naar Arnhem.