Politie past beleid aan na privacyschending politievloggers

De politie gaat het social media-beleid voor agenten aanscherpen en beter intern toezicht houden op berichten die door agenten op Twitter, Facebook en Youtube worden geplaatst. Volgens de politie openbaren agenten nu te vaak persoonsgegevens van verdachten en slachtoffers. In het verleden gingen agenten pijnlijk onderuit door ongepaste tweets of teksten op Facebook.

De verandering van het beleid volgt op een onderzoek van de dataredactie van KRO-NCRV. Die redactie bekeek alle 149 video's van politievloggers Jan-Willem (Almere) en Tess (Amsterdam) en kwam er achter dat de agenten in 28 gevallen over de schreef waren gegaan door persoonsgegevens te laten zien.



Gezichten van verdachten en slachtoffers waren weliswaar door de politievloggers onherkenbaar gemaakt, maar de omgeving was wel zichtbaar. Dit betekende in de praktijk dat verdachten en slachtoffers bijvoorbeeld via hun adres te vinden waren.

Toezicht



Het resultaat van het onderzoek werd vervolgens voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de politie. Volgens een woordvoerder van de AP heeft de politie gezegd op te zullen treden. ,,De politie gaat zorgen voor beter intern toezicht op wat er via sociale media wordt geplaatst. En zij kijken naar hoe zij hun socialmedia-beleid nog verder kunnen aanscherpen'', aldus een AP-woordvoerster.



Ook worden er volgens de woordvoerster direct maatregelen genomen. ,,Wij hebben hierover contact gehad met de politie. Zij hebben toegezegd dat de video’s waar mensen herleidbaar in staan worden verwijderd, of dat die beelden achteraf nog onherleidbaar worden gemaakt.''

De privacyfunctionaris van de eenheid Midden-Nederland van de politie gaat de beelden van politievlogger Jan-Willem bekijken om te beoordelen of volgens de Wet politiegegevens (Wpg) is gehandeld. Politievlogger Jan-Willem publiceert sinds 30 mei 2016 een wekelijkse vlog, waarin hij fragmenten toont van zijn werk als agent in Almere. Ruim 130.000 abonnees op YouTube volgen Jan-Willem bij achtervolgingen, aanhoudingen en andere dagelijkse werkzaamheden.

In een reactie op de resultaten verklaart de politie dat voorlichting door onder meer vlogs geen wettelijk vastgelegde politietaak is. ,,Maar we vinden dit wel heel relevant en nuttig. Het kan een preventiedoel hebben, of uitleg geven over situaties waarover we veel vragen krijgen of waarover veel onbegrip is bij het publiek. Het in beeld brengen van het politiewerk is in onze optiek dus zeker van meerwaarde. Als er beelden zijn verspreid waarop mensen herkenbaar zijn of hun identiteit herleidbaar is, dan moeten we dat aanpassen’, aldus de politie in een schriftelijke verklaring.

Flinke fouten

Er is vaker kritiek op het gebruik van sociale media door de politie. Afgelopen juli haalde de politie in Enschede een eigen filmpje van Facebook na klachten over de privacy van de 'hoofdrolspeler'. In het filmpje, opgenomen door een agent, was te zien hoe een man in een zogenaamde 'bad trip' zat.

In april ging de politie Hoeksche Waard flink in de fout. Op Facebook werd in een eerste bericht over een zwaar auto-ongeluk gezegd dat het slachtoffer een conflict had met zijn vriendin, waarna hij zonder toestemming de auto van zijn schoonmoeder meenam en botste. Hierbij stond 'karma' als boodschap bij de tekst geschreven. Het regende vervolgens boze reacties met de strekking dat het bericht 'totaal ongepast was'. De politie haalde het Facebookbericht uiteindelijk weg. De automobilist stierf aan de gevolgen van het ongeluk.

Volgens de politie wordt er wel degelijk nagedacht over de eventuele gevolgen van berichten op sociale media. Met een cursus 'digibewust' worden agenten wegwijs gemaakt in de gevaren van de online wereld.