Politie pakt Maltezer (45) op na doen valse bommelding

Volgens de politie was er melding van een dreigbrief gedaan, maar uit onderzoek bleek dat hier geen sprake van was en dat de man uit Malta het volledige verhaal heeft verzonnen. De Maltezer was naar eigen zeggen op vakantie in Nederland. De man meldde zichzelf gisterenochtend bij het cellencomplex van de politie in Borne. Daar is hij aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.

Dreiging

De mogelijke aanwezigheid van explosieven in een trein bij Oldenzaal zette donderdag alle hulpdiensten op scherp. In een mum van tijd verzamelden donderdag alle hulpdiensten zich bij het NS-station in Oldenzaal. Achteraf bleek de melding van explosieven in de internationale trein naar Berlijn loos alarm, maar het 'incident' maakte duidelijk dat politie, brandweer en medische hulpverleners alert zijn. ,,Daar wordt ook steeds op getraind. Waarbij landelijk het uitgangspunt is: De vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer", zei politiewoordvoerster Chantal Westerhoff eerder.