Politie pakt ‘linksrijders’ aan met nieuwe campagne

‘Binnen 10 seconden niemand inhalen? Houd dan rechts!’, geven matrixborden boven de snelweg in regio Rotterdam tegenwoordig aan. De borden maken onderdeel uit van een nieuwe campagne tegen onnodig links rijden. Dat kan volgens de politie gevaarlijke situaties opleveren, bumperkleven en rechts inhalen uitlokken en de doorstroom op de weg benadelen.

Waarschuwingen op matrixborden, aandacht op social media en boetes attenderen weggebruikers op hun vervelende rijgedrag. Volgens de politie zit het succes van de campagne, die met een week is verlengd, vooral in de herkenning van dit type rijgedrag. In de irritatie-top-tien van automobilisten staan alleen bumper-kleven, agressief rijden, rijden onder invloed en geen richting aangeven boven onnodig links rijden, aldus een woordvoerder.

Witte Porsche

Surveillanten Edwin Tamboer (52) en Evert Binnendijk (53), bekend van het televisieprogramma Wegmisbruikers, zijn enthousiast. Als onderdeel van het verkeersteam van de Rotterdamse eenheid rijden ze in een burgerauto op de A12 richting Zoetermeer om te controleren op wegmisbruikers.

Binnendijk: ,,De actie is opgezet en voorbereid door een collega. Hij heeft Rijkswaterstaat zover gekregen om matrixborden met een waarschuwing te plaatsen.” Die hebben volgens Tamboer effect. ,,Je ziet dat mensen weer even alert zijn en naar rechts gaan.” Binnendijk reageert: ,,En als er dan nog mensen zijn die vinden dat ze een andere rijstrook mogen gebruiken, dan vinden wij daar iets van. Als het een echte linksrijder is, geven we een betaalde waarschuwing.”

De boete? 140 euro, waarvan er in regio Rotterdam in anderhalve week 57 zijn uitgedeeld. Binnendijk en Tamboer zeggen er normaal gesproken minder dan de helft uit te delen.

Tamboer vindt dat de campagne goed aanslaat. ,,Het is een stukje bewustwording. Links rijden is zo’n grote ergernis. Ook op onze social media accounts klagen mensen erover. Daar moesten we echt wat mee doen. De campagne wordt op Facebook en Twitter veel gedeeld en mensen reageren positief.”

Na een half uur keurige rechtsrijders te zien verschijnt een witte Porsche. ,,Die witte rijdt al een hele tijd links, maar naar rechts gaat het stuur niet”, merkt Binnendijk op. De bestuurder heeft de matrixborden of berichten op social media duidelijk niet gezien. Er begint van alles te piepen in de politieauto en het bord ‘politie’ licht op. De auto volgt netjes. Net na de afslag richting Moerkapelle stoppen ze in een berm. ,,Weet u waarom we u aan de kant zetten”, vraagt Binnendijk. Een man met groene polo, glimmende zonnebril en gladgeschoren wangen stapt uit om in de politieauto de beelden te bekijken.

Linksrijder Marco (41) reageert welwillend. ,,Ik hou wel van doorrijden. Dus ja, ik rijd meestal links op dit stuk. De boete is een kleintje deze keer. Goedkoper dan de vorige”, zegt hij lachend. Van de campagne heeft Marco nog niks meegekregen. Wel is hij het eens met zijn bon. ,,Ik was aan het bellen, ik had helemaal niks door.”

In de auto op weg naar het politiebureau reageert Tamboer op de opmerking van Marco. ,,Dat is precies ons probleem. Mensen zijn op de weg met van alles bezig, behalve met autorijden.''

