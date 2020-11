Politie over pedojagers: ‘Dit zijn geen helden, we zijn er klaar mee’

Groepen pedohunters, soms in uniform, lokken kindermisbruikers door zich op chatsites als tienermeisje voor te doen. De man die op een afspraak met zo’n fakemeisje verschijnt wordt in het gunstigste geval aan de politie overgedragen Maar deze klopjacht leidt bijna nooit tot veroordeling van een kindermisbruiker: het bewijs dat de jagers aanleveren is vaak onbruikbaar, zeggen hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef Oost-Nederland Oscar Dros, verantwoordelijk voor de portefeuille burgeropsporing. Hun inschatting is dat veel gelokte mannen in elkaar geslagen of gechanteerd worden, maar uit schaamte of doodsangst geen aangifte durven te doen.