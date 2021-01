Politie ontruimt Museumplein met waterkanon, relschoppers in Eindhoven gooien met messen

Ook in Eindhoven verzamelden zich zondagmiddag ongeveer tweehonderd demonstranten op het 18 Septemberplein, zonder toestemming en veelal zonder mondkapje, en ook daar liep het totaal uit de hand. Vanaf 14.15 uur werden ze van het plein afgestuurd door de ME en politie te paard. Al bijna twee uur lang vliegen de stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen door de lucht.



Toen het waterkanon van de politie te kampen kreeg met een lekke band, zochten de relschoppers opnieuw de confrontatie op met de politie. Agenten hebben gasmaskers opgezet en proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen worden palen met camera’s, fietsen en verkeersborden onder luid gejuich gesloopt, om vervolgens richting de politie gegooid te worden. Ook steken relschoppers spullen in brand.



Zeker één vuurwerkbom ging pal naast een voorbijrijdende auto af. Ook zou vuurwerk zijn gegooid naar politiepaarden. Die gingen daardoor met ruiter en al onderuit. Daarnaast gooien de relschoppers met stenen, die ze uit de straat trekken, richting de politie. Het geheel zorgt voor een spoor van vernieling in het centrum van de stad. De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven.



De politie en ME vegen het plein ‘schoon’ omdat het veel te druk is en niemand zich aan de coronamaatregelen houdt. Ook gedurende de rest van de dag zijn al meerdere personen weggestuurd. Op sociale media roept de politie op niet naar de binnenstad van Eindhoven te komen. ,,De situatie is nu erg onrustig. Er zijn diverse mensen aangehouden.”



Er zijn volgens de politie zo’n dertig aanhoudingen verricht, waarvan enkele voor (poging tot) zware mishandeling. ,,Een grote groep houdt zich op in en om het centrum van #Eindhoven en lijkt uit te zijn op een confrontatie met en geweld tegen de politie. Wij handhaven en grijpen in waar nodig.”