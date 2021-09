Politie ontdekt in 'onvindbare' hennepkwekerij ook apen, flamingo's en een lynx

Jongen buiten bewustzijn getrapt en tegen hoofd geschopt in Best: dader(s) voortvluch­tig

16 september Tegenover de Plus in Best, aan de Zweefheuvel, is zondagavond rond 21.30 uur een jongeman mishandeld. Hij werd in zijn maag getrapt, verloor zijn bewustzijn en is vervolgens vier à vijf keer tegen zijn hoofd geschopt. Dat meldt de politie op Facebook.