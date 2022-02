Politie onderzoekt omstreden uitspraken van agent en FVD’er: ‘Kop op het hakblok’

De krant Tubantia meldt dat FvD’er Brian Geertshuis onder andere vorig jaar augustus op een forum omstreden uitspraken plaatste over de coronamaatregelen van het kabinet en het vaccinatiebeleid. Zo zou hij hebben geschreven: ,,Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.”

De politie meldt dat onderzocht wordt of de uitspraken door Geertshuis zijn gedaan en ‘hoe ze zich verhouden tot wetgeving en de beroepscode van de politie’. ,,Als de uitspraken kloppen, dan gaat wat de politie betreft een aantal daarvan over de grens van het toelaatbare.”

Volgens districtschef Karlijn Baalman van de politie in Twente mogen agenten persoonlijke standpunten hebben en die ook uitdragen. Maar er is wel een grens, stelt ze. ,,Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten we sterk aan. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen en op basis daarvan trekken we conclusies.”